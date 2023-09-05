哈斯穆汗妻子阿伊莎夫人手稿复制件将自法国运至哈萨克斯坦

哈通社/阿斯塔纳/9月5日 – 文化和新闻部档案、文献和图书委员会下属的手稿和稀有图书国家中心的专家们，完成了对在法国发现的哈萨克汗国君主哈斯穆汗的妻子——阿伊莎夫人的手稿的复制和出版工作。

根据国家中心专家们的说法，这份极为珍贵的手稿，是使用突厥语（钦察方言）书写的伊斯兰神学作品。

据介绍，手稿的创作年代约为公元1501~1515年左右。

由于年代久远，手稿已经遗失了开篇序言和结尾的部分章节内容。

档案、文献和图书委员会主席库阿特·波拉什说：

- 手稿共由7个章节组成。每一个章节中，都主要围绕着有关伊斯兰圣人的一个或者多个传说故事来展开叙述。在十五世纪末期，成为著名的乌兹别克-哈萨克苏丹哈斯穆·扎汗格尔（哈斯穆汗）妻子的阿伊莎苏丹夫人，另一个著名的历史身份是帖木儿王朝的统治者苏丹侯赛因·米尔扎的女儿。这份手稿最初收藏在阿伊莎苏丹夫人的私人图书馆中。在昔班尼家族发动的针对河中地区的征服战争期间，手稿随着帖木儿家族成员的逃亡，被从中亚带到了印度。十九世纪时，这份手稿被出售给了法国国立博物馆。这份手稿证明了哈斯木苏丹与侯赛因·拜卡拉之间的外交联系。

据手稿和稀有图书国家中心的工作人员介绍，对手稿原件的逐页拷贝工作持续了2周的时间。副本尽可能保持了与原件相同的装印方式，使用棉线进行书页之间的合并。此外，副本的封面也使用了特殊的麻布、纸板和绿色皮革材质。

这份珍贵文献的原件仍将继续保存在巴黎国立图书馆当中。

【编译：木合塔尔·木拉提】