穆拉特·努尔特列吾与意大利外长举行会谈

哈通社/阿斯塔纳/9月6日--据外交部新闻处消息，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆拉特·努尔特列吾和意大利副总理兼外交与国际合作部部长安东尼奥·塔亚尼于5日在阿斯塔纳举行了会谈，双方就哈萨克斯坦与意大利之间的卓越合作展开了深入探讨。

会谈中，双方一致表示对哈意两国关系蓬勃发展感到欣喜，并讨论了政治、经贸、投资、科技、文化、人文以及旅游等领域的合作现状和未来前景，以及多边互动议题。

努尔特列吾强调了扩大两国合作领域的重要性。

-意大利一直是我们可靠的战略伙伴，哈意两国贸易规模在欧洲国家中创下了记录。我们高度重视与意大利的合作，过去30多年来，两国外交关系取得了丰硕成果。-努尔特列吾说到。

塔亚尼则表示支持托卡耶夫总统在题为«公正的哈萨克斯坦的经济方向»的国情咨文中提出的倡议，以及旨在建设强大经济和繁荣社会的政治和社会经济改革，同时高度评价两国之间高水平关系。

双方一致表示意愿加强双边合作，包括保持定期政治对话，扩大经贸和投资合作，并积极探讨与意大利高科技公司的合作潜力。

会谈双方满意地注意到双边贸易不断增长，截至2022年底，两国之间的贸易额增长了54%，达到149亿美元。此外，多个意大利企业在哈萨克斯坦成功实施了一系列重大投资项目，例如位于阿克托别州的风力发电厂和库斯塔奈州的拖拉机和联合收割机厂。

双方强调了去年开通的阿拉木图-米兰直飞航线的重要性，该航班有力促进了两国经贸关系的深化。

同时，努尔特列吾希望意大利在欧盟内对哈萨克斯坦公民签证便利化问题予以支持。

会谈结束时，双方重申了在2009年签署的相关条约基础上进一步加强哈意两国战略伙伴关系的承诺，并签署了联合声明，强调将进一步加强发展经济优先领域，包括制造业、数字化和水资源管理等，以及在文化和人文领域的合作。

【编译：阿遥】