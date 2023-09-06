阿里汗·斯马伊洛夫与意大利副总理举行会谈

哈通社/阿斯塔纳/9月6日--据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫5日与正在对哈萨克斯坦进行正式访问的意大利副总理兼外交与国际合作部部长安东尼奥·塔亚尼举行会谈，讨论了机械制造、能源、农工综合体和教育等领域的双边合作问题。

斯马伊洛夫强调，意大利是哈萨克斯坦全球三大贸易伙伴之一，位居欧盟国家之首。去年双边贸易增长了近55%，达到约150亿美元。

-我们注意到双边贸易有进一步发展的潜力。我们计划增加110种哈萨克斯坦商品对意大利的出口，总值超过9亿美元。-斯马伊洛夫称。

政府总理指出，意大利一直是欧盟内五大对哈投资国之一。过去17年的投资流入总额已达73亿美元，截至去年底，投资额增长了近2.5倍，达到约3亿美元。

-我们两国之间的投资合作得到了新合作项目的支持，我们愿意进一步扩大这种合作。-斯马伊洛夫强调。

他还欢迎意大利驻阿斯塔纳大使馆新办公室的开设，并指出这将为进一步深化商业关系做出重要贡献，对相互贸易的发展将产生积极影响。

塔亚尼表示，意大利愿意在各个领域加强与哈萨克斯坦的关系，特别是在贸易、能源和工业领域。

-我们准备在意大利开设合资企业，成立新的哈萨克斯坦公司，并设想成立商业委员会，以促进两国企业之间更紧密的合作。-他说。

塔亚尼表示，意大利有兴趣增加其在哈萨克斯坦的商业参与度，特别是在服装行业。此外，他强调在阿拉木图开设新的意大利文化学院的重要性，认为这将进一步促进两国之间的学术交流。

【编译：阿遥】