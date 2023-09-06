国家元首接见首都市长杰恩斯·哈斯姆别克

哈通社/阿斯塔纳/9月6日 – 国家元首6日在总统府接见了首都阿斯塔纳市市长。

据总统府新闻局消息，哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统6日在总统府接见了阿斯塔纳市市长杰恩斯·哈斯姆别克，听取后者关于首都社会经济和基础设施建设发展情况的汇报。

根据市长的汇报，阿斯塔纳市主要经济指标均有良好增势。2023年前7个月内，投资总额增长了9.2%，达6785亿坚戈。至今年年底前，将有总价值870亿坚戈的25个投资项目落地，其中15个项目属于加工工业。

总统还听取了关于首都重要民生设施的保障情况。据悉，首都计划在即将到来的供暖季，将天然气供暖站和第三号热电站投入使用。这将为首都增加每小时1100千兆卡路里的热能，确保首都热能供应量高于需求标准。

此外，市长还就公共设施的建设（学校、经济适用房、医疗中心）、结束长期未完工的建设项目、危旧房拆迁、住宅区开发、城市美化和绿化等情况，向总统进行了介绍。

市长表示，新学年首都将建设11所新学校，其中4所学校已经交付使用。

根据《舒适的校园》国家计划，2024~2025年间首都将新建可容纳9万学生的24所学校，其中15所位于告诉发展中的叶斯勒区和努拉区。

托卡耶夫总统就进一步发展首都社会和工程基础设施、供暖季准备工作和城市美化工作向市长哈斯姆别克下达了一系列具体的任务。

【编译：木合塔尔·木拉提】