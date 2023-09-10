哈中合作新机遇：加速发展制造业与高附加值产业集群

哈通社/阿斯塔纳/9月10日--据总理官网消息，政府将着手制定与中国商界领袖互动的具体方法以及共同投资项目前景性发展路线图。

政府副总理塞热克·朱曼哈林于周五与中央政府机构和部分国有企业负责人进行会谈，讨论开拓哈国产品销售市场相关问题。

会议特别关注了与中国的合作。朱曼哈林最近的中国之行为哈萨克斯坦发展高科技产业提供了广阔前景。中国金属加工、电子商务、建筑、新材料和新技术、以及农工综合体等领域的全球领先企业对加强双边合作表现出浓厚兴趣。

会议认为，国家元首在最新的国情咨文中提出了新的任务——加速发展制造业并建立高附加值产业集群。这一任务可以通过建立高效的伙伴关系和实施最佳实践来实现。

-中国是我们的东方近邻，也是对我们的产品最具吸引力的市场之一。在访华期间，我们与七家中国大型企业进行了会谈，并在深圳举行了圆桌会议，与种业、磷肥、农药、交通运输、物流和认证等领域的企业代表进行了面对面交流，他们都表示愿意合作，分享经验和科技发展成果。目前，我们需要为每家企业制定具体的互动方法，指导从合作方向到实现项目本土化的全过程。我指示“Qaztrade”、“Kazakh Invest”和“阿塔梅肯”企业家联合会组成联合工作组，与所有相关部委和机构一同制定项目路线图。-朱曼哈林表示。

会议还讨论了将哈萨克斯坦和伊朗之间的贸易额提高到30亿美元的行动计划。该计划包括30项措施，重点是发展农工综合体、运输与物流、石油与天然气基础设施项目。伊朗方面正在对此进行审议。鉴于欧亚经济联盟和伊朗计划在2023年底签署自由贸易区协议，这一计划具有特殊的重要性。

此外，会议还讨论了为落实哈萨克斯坦-阿富汗商业论坛期间签署的协议而建立的与阿富汗的清算机制。

【编译：阿遥】