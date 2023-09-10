欧洲杯预选赛：哈萨克斯坦击败北爱尔兰 小组排名提升至第二位

哈通社/阿斯塔纳/9月10日 – 哈萨克斯坦国家队10日主场再度击败北爱尔兰。

2024年欧洲杯预选赛外围赛H组哈萨克斯坦队与北爱尔兰队之间的比赛10日在阿斯塔纳竞技场举行。

今年，哈萨克斯坦国家队在欧洲杯预选赛中表现优异。

在此前的分组抽签中，根据抽签结果，哈萨克斯坦在H组与丹麦、斯洛文尼亚、芬兰、北爱尔兰和圣马力诺同组。

小组赛5轮比赛过后球队以3胜2负打进8球丢了5球暂且排名第4位。

如果在接下来的比赛中继续取得积极的成绩，哈萨克斯坦队将极有希望获得一张进入欧洲杯正赛阶段的入场券。到目前为止，芬兰、哈萨克斯坦、丹麦和斯洛文尼亚国家队都有这样的机会。

也正是因此，今天主场作战的哈萨克斯坦队从比赛开始的第一分钟起，就表现出了非常积极的攻势，不断的从两翼向北爱尔兰的球门发动冲击。

不过，北爱尔兰也并未弱旅，他们展现出了欧洲球队的应有水平，其后防线一直保持着韧性。

直到第27分钟时，来自阿克托别的球员马克西姆·萨莫罗多夫终于找到了一次机会，成功破门，为哈萨克斯坦队打进了一粒进球。这也是他在国家队中的第三粒进球。

下半场双方依然保持着相互之间你来我往的攻势对决，期间哈萨克斯坦门将伊戈尔·沙茨基以及后卫球员们的防守，有力的保障了球门的安全。

最终，哈萨克斯坦队将1：0的比分保持到了最后。

这场胜利也将哈萨克斯坦国家队在小组中的排名提升到了第二位。接下来，哈萨克斯坦国家队将在10月14日客场迎战丹麦，10月17日迎战芬兰。

值得一提的是，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫今天也专程前往阿斯塔纳竞技场观看了比赛。