国家元首接见天然气国有公司董事会主席

哈通社/阿斯塔纳/9月11日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫11日在总统府接见哈萨克斯坦天然气国有公司（QazaqGaz）董事会主席桑扎尔·扎尔克硕夫。

会谈期间，总统听取了关于国有公司2023年上半年主要财经指标情况以及天然气行业相关改革工作进展的汇报。

桑扎尔·扎尔克硕夫向总统汇报支出，从2022年年初至今，哈萨克斯坦天然气国有公司使用企业自有资金共4000亿坚戈，在阿特劳州、曼格斯套州和阿拉木图市实施了一系列投资项目。

去年年初至今，公司为民用及商业用天然气提供了总额3890亿坚戈的补贴。

报告期内，总计有45万哈萨克斯坦国民接入了天然气入户管道。

桑扎尔·扎尔克硕夫还向国家元首汇报了旨在减少天然气短缺问题而采取的工作。根据他的报告，今年秋季和冬季极端，哈萨克斯坦的天然气供应将实现供大于求的状态。

总统还了解了«贝纽-波佐伊-奇姆肯特»天然气运输管道第二条线路项目的实施情况，以及与中华人民共和国签署新的天然气出口协议等有关的信息。

汇报内容中还包括了天然气领域中期战略的实施、增强天然气加工能力及进一步保障我国天然气供应的前景等。

此外，国家元首还听取了关于扩大哈萨克斯坦天然气资源基础有关的工作情况。根据哈萨克斯坦天然气国有公司董事会主席的说法，新的«阿纳拜»天然气气田将于2023年年底投产，对«Pridorozhnoye»气田的开采准备工作也将开始。

会谈最后，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向国有公司下达了一系列具体的任务，包括确保国内市场天然气的稳定供应、及时做好供暖季的准备工作、引入节约消费理念以及对定价业务的改革等。

【编译：木合塔尔·木拉提】