托卡耶夫总统会见土耳其外长

哈通社/阿斯塔纳/9月11日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫11日在总统府会见到访的土耳其外交部长哈坎·菲丹。

会谈中，哈萨克斯坦总统首先祝贺哈坎·菲丹出任土耳其外交部部长，并表示相信他将为进一步推动哈土合作关系做出巨大贡献。

此外，托卡耶夫总统指出了土耳其共和国今年迎来建国100周年，并表示这是兄弟国的历史性里程碑。

-一个世纪内，阿纳多卢在政治、社会经济和人文领域取得了巨大的成就。此外，积极和坚持参与了解决区域和国际问题，成为了全球重要的国家之一。在土耳其建国100周年之际，我已指示相关部门将阿斯塔纳一条重要街道命名为“阿纳多卢”。-托卡耶夫说。

总统强调，土耳其是哈萨克斯坦极为重要的战略合作伙伴，并表示两国领导人在高级别会谈中达成了很多共识。

-兄弟两国之间的合作关系已提升至战略合作伙伴关系水平。土耳其也成为了我国4大贸易伙伴之一。去年，两国之间的贸易量增长54%，达到了63亿美元。我们就将该数据增至100亿美元达成了共识。两国之间的投资合作发展迅速。土耳其是哈萨克斯坦10大投资国之一。目前，土耳其在哈萨克斯坦境内实施总额达28亿美元的26个项目。因此，两国之间的合作具有巨大潜力。-托卡耶夫总统说。

土耳其外长表示，通过共同努力，土方愿将两国相互合作以及在地区和国际舞台上的潜力提升到更高水平。

哈坎·菲丹还表示，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安计划在今年11月举行的突厥国家组织峰会框架下讨论共同战略关系问题。

【编译：小穆】