18:10, 11 9月 2023 | GMT +6
托卡耶夫总统会见土耳其外长
哈通社/阿斯塔纳/9月11日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫11日在总统府会见到访的土耳其外交部长哈坎·菲丹。
会谈中，哈萨克斯坦总统首先祝贺哈坎·菲丹出任土耳其外交部部长，并表示相信他将为进一步推动哈土合作关系做出巨大贡献。
此外，托卡耶夫总统指出了土耳其共和国今年迎来建国100周年，并表示这是兄弟国的历史性里程碑。
-一个世纪内，阿纳多卢在政治、社会经济和人文领域取得了巨大的成就。此外，积极和坚持参与了解决区域和国际问题，成为了全球重要的国家之一。在土耳其建国100周年之际，我已指示相关部门将阿斯塔纳一条重要街道命名为“阿纳多卢”。-托卡耶夫说。
-兄弟两国之间的合作关系已提升至战略合作伙伴关系水平。土耳其也成为了我国4大贸易伙伴之一。去年，两国之间的贸易量增长54%，达到了63亿美元。我们就将该数据增至100亿美元达成了共识。两国之间的投资合作发展迅速。土耳其是哈萨克斯坦10大投资国之一。目前，土耳其在哈萨克斯坦境内实施总额达28亿美元的26个项目。因此，两国之间的合作具有巨大潜力。-托卡耶夫总统说。
哈坎·菲丹还表示，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安计划在今年11月举行的突厥国家组织峰会框架下讨论共同战略关系问题。