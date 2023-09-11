22:59, 11 9月 2023 | GMT +6
哈萨克斯坦和土耳其外交部长举行会晤
哈通社/阿斯塔纳/9月11日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆拉特·努尔特列吾11日会见到访的土耳其外交部长哈坎·菲丹。
哈萨克斯坦外长祝贺哈坎·菲丹当选土耳其外长，并欢迎他的到访。与此同时，穆拉特·努尔特列吾还就土耳其建国100周年和土耳其外交500周年表示祝贺，并祝愿兄弟土耳其人民繁荣昌盛。
-土耳其是哈萨克斯坦最亲密的伙伴，两国人民有着深厚的历史关系。根据哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2022年5月对土耳其进行的国事访问结果，双边合作提升了扩大战略合作伙伴关系。去年10月，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安对哈萨克斯坦进行国事访问期间，双方举行了高级别战略合作委员会第4次会议。-哈外长说。
穆拉特·努尔特列吾表示，哈萨克斯坦为土耳其企业家创造了良好的营商环境。目前，超过4千多家土耳其资本企业在哈萨克斯坦境内运营。此外，在哈萨克斯坦首都建设多个建筑的土耳其企业的收入达到了270亿美元。
会谈中，两国在航空领域的合作受到高度重视。 航班数量从去年的 40 架次增加到 90 架次，翻了一番。 双方表示，扩大飞行地域将有助于进一步发展两国经贸、商业、投资和旅游合作。
两国外长还就双边人文领域合作和今年11月在阿斯塔纳进行的突厥国家组织10周年庆典峰会筹备情况进行了讨论。【编译：小穆】