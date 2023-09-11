哈萨克斯坦和土耳其外交部长举行会晤

哈通社/阿斯塔纳/9月11日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆拉特·努尔特列吾11日会见到访的土耳其外交部长哈坎·菲丹。

哈萨克斯坦外长祝贺哈坎·菲丹当选土耳其外长，并欢迎他的到访。与此同时，穆拉特·努尔特列吾还就土耳其建国100周年和土耳其外交500周年表示祝贺，并祝愿兄弟土耳其人民繁荣昌盛。

会谈中，双方就进一步加深两国之间的政治、经贸、投资、交通物流和其他领域战略合作的实际举措进行讨论，并就国际和区域议程深入交换了意见。此外，两国外长还在加强联合国、伊合租织、突厥国家组织和其他国际组织框架下的相互协作达成了共识。

-土耳其是哈萨克斯坦最亲密的伙伴，两国人民有着深厚的历史关系。根据哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2022年5月对土耳其进行的国事访问结果，双边合作提升了扩大战略合作伙伴关系。去年10月，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安对哈萨克斯坦进行国事访问期间，双方举行了高级别战略合作委员会第4次会议。-哈外长说。

两国外长着重关注了逐年增长的投资合作。近13年来，土耳其对哈投资总额达47亿美元，哈方对土耳其经济投资超过12亿美元。

穆拉特·努尔特列吾表示，哈萨克斯坦为土耳其企业家创造了良好的营商环境。目前，超过4千多家土耳其资本企业在哈萨克斯坦境内运营。此外，在哈萨克斯坦首都建设多个建筑的土耳其企业的收入达到了270亿美元。

双方指出了积极开发经哈萨克斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其到欧洲国家的跨里海国际运输路线（中间走廊）的重要性。

会谈中，两国在航空领域的合作受到高度重视。 航班数量从去年的 40 架次增加到 90 架次，翻了一番。 双方表示，扩大飞行地域将有助于进一步发展两国经贸、商业、投资和旅游合作。

-在两国政府采取的具体措施和企业家们的共同努力下，两国之间的贸易量去年达到了创纪录的63亿美元。土耳其也成为我国继俄罗斯、中国和意大利后的第4大贸易伙伴。-努尔特列吾说。

两国外长还就双边人文领域合作和今年11月在阿斯塔纳进行的突厥国家组织10周年庆典峰会筹备情况进行了讨论。

【编译：小穆】