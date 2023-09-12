哈萨克斯坦：夏季亚运会历届表现回顾

哈通社/阿斯塔纳/9月12日--离中国杭州夏季亚运会开幕仅有几天，让我们回顾一下哈萨克斯坦在历届亚运会上的出色表现。

自从1994年哈萨克斯坦以独立国家身份首次参加夏季亚运会以来，我们的国家队已经连续参加了7届亚运会。

独立哈萨克斯坦“首届”夏季亚运会在日本广岛举行。在广岛，我国体育代表团共获得令人瞩目的25枚金牌、26枚银牌和26枚铜牌，荣登团体积分榜第四位。

1998年的曼谷亚运会上，哈萨克斯坦在金牌榜上位列第五，仅次于泰国。

2002年，韩国釜山亚运会上，哈萨克斯坦体育代表团以20枚金牌、26枚银牌和30枚铜牌的出色表现获得第四名。

2006年，卡塔尔亚运会上，我们依然保持着前四的稳定表现。

2010年的广州亚运会，我们被伊朗赶超，排名下滑至第五位。

2014年的韩国仁川夏季亚运会上，我们再次崭露头角，以28枚金牌、23枚银牌和33枚铜牌的成绩重返金牌榜第四位。

2018年，哈萨克斯坦派出了由419名运动员组成的庞大代表团，参加在印度尼西亚雅加达和巨港举行的亚运会。尽管竞争激烈，哈萨克斯坦运动员以15枚金牌、17枚银牌和44枚铜牌的成绩荣金牌榜第9名。

【编译：阿遥】