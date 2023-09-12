国家元首同企业界代表举行会谈

哈通社/阿斯塔纳/9月12日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统12日在总统府会见了国内企业界代表。

托卡耶夫总统在讲话中表示，他在国情咨文中提出了国家发展新举措。

-我们应将经济增长至少达到6%至7%。为此，有必要为个别业务举措提供最大程度的支持。在这方面开展了一系列工作。然而，创业发展速度仍然缓慢，可以说还没有发挥出其潜力。总而言之，我们确实需要高质量的突破。首先，国家与企业的关系要转变为全新的模式。-总统说。



国家元首呼吁国家和企业制定新的“社会契约”。

-该契约的实质可以概括为：国家为企业的发展创造最有利的条件，并确保私有财产得到充分保护。而企业家则忠实履行自己的职责，如纳税、投资经济、创造就业机会、为员工创造良好的工作环境。-他说。

总统表示，国家和企业之间的关系应基于相互信任。

-国家机构不应该把每一个商人都当作违法者。该立场最终导致治理的压制性。国家有义务帮助企业家。 我想强调的是：企业家应该得到帮助。企业家不应扮演抱怨者或需要支持的角色，而应该成为国家机构的平等伙伴。-托卡耶夫说。



同时，总统谈到了近期需要解决的优先任务，并指出，首先要确保法治和保护私有财产。

-应在法律框架下打击经济犯罪。这种夸张不仅违背国家利益，也损害哈萨克斯坦的荣誉和声誉，降低公众对我提出的倡议的信心。我们需要建立平衡的监督机制。-他说。

托卡耶夫总统指出，资产返还过程中保持国家和企业利益之间的平衡是另一项优先工作任务。他同时还强调，近期将通过有关资产返还的立法。

-你们有足够的资金和经验，以及与全球市场的联系。因此，你们有能力考虑实施此类项目。希望你们展现出为国家发展投资的意愿。诚实守信，为国家造福的企业始终值得尊重，并受到国家保护。-他说。

讲话中，哈萨克斯坦总统呼吁企业家们积极参与冶金、化工、机械制造和其他领域大型项目的落实。

托卡耶夫总统指出，应实施经济刺激的公平税收政策。他强调，税收收入存在巨大差异，应进一步完善税收政策。

-我国税收的80%来自近260家企业。这种不平衡应通过增加其他纳税人的税收收入来纠正。据专家估计，全国就业人口中有400万没有缴纳收入税。尽管实行了简化税制，中小企业实体还是隐瞒并少报了营业额。近70%的企业实体在简化申报中的收入低于500万，并仅支付了收入的6%。因此，通过简化纳税程序，以及与公众和企业的有效沟通来增加活跃纳税人的数量应成为新税收政策的主要目标之一。-总统说。



国家元首还表示，确保实际工业化是另一项重要工作任务。他同时还认为，石油服务业应该成为国内经济多元化和保持经济增长的主要机制。

最后，总统就中小企业发展问题向政府下达了具体工作指示。

据悉，总统办公厅、内阁成员、执法机构和监管部门领导人出席了会谈。国家经济部长阿勒别克·库安特洛夫和阿塔梅肯企业家协会主席拉伊穆别克·巴塔洛夫，以及部分企业领导人发表了讲话。

【编译：小穆】