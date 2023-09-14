中亚国家外长会议在杜尚别举行

哈通社/阿斯塔纳/9月14日--据外交部新闻处消息，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆拉特·努尔特列吾于13日在杜尚别参加了中亚外交部长会议。

与会各方一同审议了定于9月14日在杜尚别举行的第五次中亚国家领导人磋商会议的议程草案。与会代表还就进一步推动中亚地区合作进行深入交流，同时也就地区和国际重要议题展开探讨。

各国外长一致认为，中亚地区各国在友好、睦邻和战略伙伴关系的基础上，积极推进区域合作具有重大意义。





穆拉特·努尔特列吾强调，自2018年首次在阿斯塔纳举行中亚国家领导人磋商会议以来，这一对话机制取得了显著的进展，呈现出可持续和充满活力的特质。

-中国各国领导人磋商会议极大地推动了经贸、工业、能源、交通物流等各领域的全面深化合作。该地区各国之间的贸易规模目前已超过100亿美元，过去五年实现翻一番。-努尔特列吾说。

与会代表一致指出，在中亚国家的共同努力下，该地区和平与稳定得到了有效维护，经济也实现了可持续发展，公民福祉得到了改善，文化和人文交流也得以增进。





此外，与会各方特别关注了在水资源和能源问题上建立有效和互利的五方合作机制。

努尔特列吾指出，有必要协调中亚各国在水能、灌溉和生态领域的工作。因此，哈方提出建立一个长期的综合互动机制，以兼顾本地区所有国家的利益。

会议还讨论了其他议题。

【编译：阿遥】