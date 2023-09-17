托卡耶夫总统将与美国总统拜登举行会晤

哈通社/阿斯塔纳/9月17日--白宫确认，美国总统和中亚国家领导人将在联合国大会高级别会议框架下举行会晤。

美国国家安全顾问杰克·沙利文宣布，下周世界领导人将齐聚纽约，出席第78届联合国大会开幕式。

美国总统乔·拜登将在纽约停留至周三，利用此次访问在一系列问题上促进美国的利益和价值观。

周二，乔·拜登将在大会上发表年度演讲。期间，美国总统将谈到他和他的政府为提升美国的领导地位而采取的步骤，其基础是与其他国家合作解决世界上最紧迫的问题。

杰克·沙利文表示，美国总统计划会见哈萨克斯坦、吉尔吉斯共和国、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦这五个中亚国家领导人。

据其介绍，这将是«C5+1»的首次元首峰会。

首届峰会期间，各国领导人将讨论一系列问题，包括地区安全、贸易和互动、气候变化，以及改善治理和加强法制相关改革。

根据早前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫开始对纽约进行工作访问。

根据访问议程，托卡耶夫总统将在第78届联合国大会一般性辩论中发表讲话。同时，国家元首还将出席《中亚—美国》（С5+1）峰会。

此外，托卡耶夫总统还将与多个国家领导人、 国际组织和跨国公司领导人举行会晤。

【编译：阿依波塔】