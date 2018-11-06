纳扎尔巴耶夫总统出席Astana Hub开业典礼

哈通社/阿斯塔纳/11月6日--纳扎尔巴耶夫总统6日出席阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）国际IT初创科技园正式开业典礼。

我国政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫、爱沙尼亚政府总理尤里•拉塔斯、国际IT届代表、技术企业家、企业管理者、数字化领域专家、政府部门代表等参加了开业仪式。



"今天， Astana Hub正式启动，这对于我们来说是一个重大事件。我在此邀请大家积极参与创新发展。我希望Astana Hub能成为各个企业走向世界的跳板。我相信，通过共同努力，我们将能够有效落实所有既定目标。"总统说。



纳扎尔巴耶夫总统还强调，哈萨克斯坦在改革步伐、人均GDP 和其他领域的发展方面，领先于许多后苏联国家。



值得一提的是， Astana Hub将促进创业文化，支持高科技项目列为其主要任务，积极加强国家经济。未来，Astana Hub将成为哈萨克斯坦创新生态系统发展的核心，以及国际公认的技术业务发展中心。此外，Astana Hub计划将在2022年前将居民创业投资指数提高至670亿坚戈。



【编译：达娜】