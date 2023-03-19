哈ASTANA汽车与中国国机汽车签订合作框架协议

哈通社/阿斯塔纳/3月19日 -- 哈萨克斯坦阿斯塔纳汽车制造有限责任公司日前与中国汽车工业工程有限公司签署了双边合作框架协议。

据悉，双方基于互信共赢和长期合作发展，拟在工程规划设计基础上进一步开展深化合作，以提供现代化汽车制造工厂为成果，促进哈萨克斯坦汽车产业的高质量发展。

阿斯塔纳公司在哈萨克斯坦拟建项目作为乘用车生产基地，主要生产制造中国品牌的汽车。中国汽车工业工程有限公司的方案获得了哈方的认可，双方于2023年初签订了项目规划设计合同。

3月13-14日阿斯塔纳汽车制造有限责任公司访问中国，双方就具体合作技术和工程建设问题进行了深入交流，就相关原则性问题达成了共识。阿斯塔纳公司对中汽工程全周期全产业链汽车工厂系统服务能力给予了高度评价，对中汽工程能够为本项目提供价值高度期待。

阿斯塔纳公司成立30年来，已成为哈萨克斯坦汽车市场占有率最高的汽车制造和服务商，与全球十余个品牌制造商有合作，2022年市场占有率超过30%。本项目建成后，作为哈萨克斯坦首个全工艺和制造体系的汽车制造工厂，将极大提升哈萨克斯坦汽车工业水平，也受到哈方领导人的高度关注。

作为中哈友好的见证，中汽工程与阿斯塔纳公司达成的合作意向，也符合«一带一路»倡议战略导向，期待双方在哈萨克斯坦汽车工业的未来发展上携手谱写互利互惠、合作共赢的新篇章。

【编译：木合塔尔·木拉提】