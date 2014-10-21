中国广东东莞女子取款被吞卡 徒手拆掉ATM机(图)

哈通社阿斯塔纳10月21日电，据中国南方日报网消息，一则称中国东莞石龙镇中年女子因取款不成，一怒之下徒手拆掉ATM取款机的消息在微博、微信朋友圈内热转，网友纷纷感叹"身手了得。" 10月20日下午，中国东莞市公安局石龙分局发布通报称，经查，该女子叫林某，因为银行卡被锁在柜员机内无法退出，所以下手对柜员机进行故意损坏。其疑似患有精神病，现由东莞市精神病院关押治疗。

事因取款机"吞卡" 根据网帖发布的多图显示，该女子腕跨一绿色口袋，徒手扳拆ATM取款机。被拆的ATM取款机属于东莞银行，位于金沙湾购物广场内。取款机频幕掉在地上，背后的电线像蜘蛛网般牵扯着机器，白色的凭条纸卷散落满地。另有图片显示，现场有大量市民及保安围观，女子对着取款机微笑，并未见有人上前制止。 商场工作人员表示，当地时间当天下午17时50分左右，他们从视频中看到该女子正在拆ATM取款机，后立即赶到现场。该工作人员称，当时该女子一直在喃喃自语，感觉她的语气神态都不太正常，所以工作人员没有上前制止，只是报警并通知了银行方面前来处理。 据当时目击者、取款机旁边的商铺店员说，肇事者在ATM取款机前说自己取款设备没有将现金吐出来，一气之下就把机器给拆了。"当时她站在取款机旁边操作了半天，突然用双手去掰、扯砸取款机的屏幕。"