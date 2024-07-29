阿拉木图AUYL餐厅被评为“全球最美”

著名商业杂志《福布斯》7月12日公布了联合国教科文组织年度建筑奖名单。入选了这份包括16个候选者的名单的对象，将角逐2024年三项世界建筑奖——凡尔赛奖、室内建筑奖和室外建筑奖。

据悉，最终的获奖名单将于11月底在联合国教科文组织总部公布。

入选名单的均是世界各地最具吸引力的餐厅，分别来自迪拜、墨尔本、圣保罗、香港、巴黎、米兰、高阳、泰国、纽约、帕帕加约半岛和马尔代夫。

对入围名单的AUYL餐厅的介绍写道：

- Auyl餐厅坐落在一座从苏联现代主义传承下来的纪念设施内，曾经是前苏联时代高官接待贵宾的场所。该餐厅是麦迪奥山区的一个实验性餐厅项目，是建筑师、艺术家、工匠、设计师和创意制作人的心血结晶。厨师 Ruslan Zakirov 和设计师 NAAW 和 Dunie Design 围绕开放式厨房创造了令人惊叹的空间

凡尔赛奖（法語：Prix Versailles）创立于2015年，每年评选一次，旨在褒奖优秀的商业建筑。 奖项在联合国教科文组织的巴黎总部颁发，分为多个类别，由一支独立评审团颁发。 这是一个面向商店、酒店和餐厅类建筑的全球性大奖。

【编译：木合塔尔·木拉提】