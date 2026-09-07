阿斯塔纳举办Bala Fest儿童节 近200名少年参与体育与创意竞赛

（哈萨克国际通讯社讯）阿斯塔纳日前举办Bala Fest儿童节，近200名15岁以下少年儿童齐聚“阿斯塔纳”公园，参加体育、机器人和创意等领域的11项竞赛，并学习交通规则和安全知识。

据阿斯塔纳市政府官网消息，活动设置了VEX机器人、机器人相扑和机器人足球等项目的培训课程和比赛。此外，孩子们还参与了投掷阿瑟克（羊拐骨）、面向特殊儿童并结合传统阿瑟克玩法设计的硬地滚球、踢毽子、地面绘画等丰富多彩的活动。

Фото: Астана қаласының әкімдігі

阿斯塔纳体育群众活动举办局副局长叶尔吉格特·沃斯尔拜表示，今年夏季，当地已4次组织面向儿童的KIDS RUN跑步活动，基本覆盖学龄及学龄前儿童。

Фото: Астана қаласының әкімдігі

随着新学年开始，主办方首次尝试将教育与体育相结合，举办了约200名儿童参加的Bala Fest。

“大家都知道，不久前总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将人工智能称为未来发展的重要方向。举办这样的活动也是积极参与我们活动的家长提出的倡议。相信今后我们还会继续开展类似活动。”他说。

Фото: Астана қаласының әкімдігі

此外，在“法律与秩序”原则框架下，警方代表还向参加活动的儿童讲解了遵守交通规则、街头安全和责任意识等方面的知识。

Фото: Астана қаласының әкімдігі

八年级学生古勒詹·图尔甘拜说，她从社交媒体上了解到此次活动后前来参加。

“我很喜欢这里，参加活动的孩子很多，节日氛围也很浓。整个夏天我都积极参加面向儿童举办的跑步活动，今天决定参加地面绘画比赛。”

Фото: Астана қаласының әкімдігі

本届Bala Fest面向15岁以下儿童举办。各项比赛结束后，表现优异的参与者获得了证书和特别奖品。