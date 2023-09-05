标普维持哈萨克斯坦主权信用评级为“BBB-/A-3”

哈通社/阿斯塔纳/9月5日--据国家经济部新闻处消息，国际评级机构标准普尔确认哈萨克斯坦的主权信用评级为BBB-/A-3，评级展望为“稳定”。

据介绍，这一评级的支持基于一系列关键因素，其中包括国内经济保持良好的财政状况和外贸收支平衡。值得注意的是，哈萨克斯坦的净国家债务水平相对较低，同时，该国拥有流动性的外部资产，这为应对外部冲击提供了一定的保障。

标准普尔的报告强调，哈萨克斯坦在财政和对外收支平衡方面的表现足以有效进行风险管理。

据该机构分析师的预测，从2023年到2026年，综合预算赤字将平均下降至国内生产总值的1.6%。与此同时，税收政策和管理改革的努力将有助于提高国家的收入水平。

分析人士还特别关注了政府实施的宏观经济政策。这些政策旨在通过投资计划促进经济多元化、减少国家干预、推动竞争力提升，并改善税收政策。

标准普尔预测哈萨克斯坦在2023年至2026年间的经济增长率将达到4%。

国家经济部表示，哈萨克斯坦政府将继续积极努力，以维持主权评级在投资级别的可靠性水平。

【编译：阿遥】