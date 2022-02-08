惠誉确认哈国主权评级为BBB 前景依然稳定

哈通社/努尔苏丹/2月8日 -- 据哈央行消息，国际评级机构惠誉评级(Fitch Ratings)已确认哈萨克斯坦的主权信用评级为BBB，前景展望为«稳定»。

该机构指出，尽管该国发生了1月份的事件，但该事件对经济增长的影响微不足道。2022年哈国GDP增长预计为3.9%。该机构表示，根据石油输出国组织(OPEC +)的协议增加石油产量、全球自然资源需求的增加、大型能源项目的投资、农业生产的恢复等，都将有助于哈萨克斯坦经济的增长。

维持信用评级的关键因素仍然是哈国的巨额外汇储备。根据惠誉评级的数据，到2021年底，国际储备占哈国GDP的46%，远高于具有可比信用评级的一组国家的中位数。也考虑到了该国对大宗商品的依赖、更高的通货膨胀率和不发达的经济政策计划。

惠誉评级分析师预测，到2022年底，哈国通胀率将达到7%，到2023年底，通胀将回到目标区间。该机构强调，降低通胀是当务之急，并特别指出了经济应对措施，包括稳定通胀的措施以及改善社会经济状况的更广泛计划。

惠誉评级还强调了银行业监管实践的实践的改善，并指出其表现有所改进：不良贷款达到 3.3% 的历史低位，资本充足率和流动性得以维持。与此同时，存款的美元化水平高于具有可比信用评级的国家组，以及贷款，特别是抵押贷款的快速增长。

根据惠誉评级，信用评级的动态将取决于进一步的政治和社会发展、公共管理的改善，以及经济政策的方向。