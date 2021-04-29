BBC:干奶酪--游牧民族的智慧瑰宝

哈通社/伦敦/4月29日—英国BBC News近日发布了一篇关于介绍干奶酪（Qurt）的文章，并称其是«游牧民族的智慧瑰宝»。

干奶酪，俗称奶疙瘩，是一种发酵的奶制品。这种食物在各个国家有着不同的名字，在伊朗被称为«kashk»，在亚美尼亚被称为«chortan»，而在蒙古国被称为«aaruul»。

这种富含钙和蛋白质的零食起源于丝绸之路，游牧民族的生活方式为奶疙瘩的制作过程提供了完美的环境。从那时起，干奶酪就成为了哈萨克和其他游牧民族重要的干粮来源。

而如今，干奶酪更是成为了纳吾热孜节中必不可少的传统佳肴之一。

文章中还提到了哈萨克斯坦民族志学家艾格丽穆·穆萨哈吉诺瓦对干奶酪的描述。她介绍：«奶疙瘩不可以硬到咬不动，而是应保持外部干燥，咬开时口感变得细腻顺滑。提到奶疙瘩就会让人想到柠檬。»

同时，穆萨哈吉诺瓦还提到了其最近出版的一本书，书中介绍了50多种丢失的哈萨克烹饪食谱和传统，对此她进行了长达13年的研究，包括前往哈萨克斯坦各个地区采访当地居民。穆萨哈吉诺瓦表示她还清楚地记得几乎每家每户的餐桌上都摆着干奶酪，作为主餐的«伴奏»。

她还介绍到，干奶酪的制作方式在每个地区都有所不同。在哈萨克斯坦西部地区，干奶酪通常是由骆驼奶制成，哈萨克斯坦北部地区居民则喜欢在干奶酪中添加水果、干果和坚果等，而南部地区的居民会在其中加入大量盐以便其能够炎热的天气中长期储存。

此外，文章中还描写了一则关于干奶酪的感人故事。故事发生在苏联时期的劳改营中（现在的«阿勒吉尔（ALZHIR）»纪念博物馆），根据劳改营中的一名德国囚犯格特鲁德·普莱塔斯后来的回忆，当地人看到劳改营中的妇女和儿童在田地里干活时会经常向他们投掷鹅卵石状的干奶酪，起初囚犯们以为当地人是出于恶意，但后来却意识到这是可以吃的«石头»，以帮助他们能够多活一天。

【编译：达娜】