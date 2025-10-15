BBC聚焦曼格斯套神秘地貌：曾隐于海底的奇景

据哈萨克斯坦旅游和体育部旅游产业委员会介绍，该视频重点呈现了曼格斯套罕见的自然奇观，包括百万年前形成于古海洋底部的台地、峡谷和岩石地貌。视频作者指出，西哈萨克斯坦这片区域曾是古海洋的海床，其地形与结构宛如外星球景观，令人叹为观止。

视频还深入展示了曼格斯套的文化与旅游潜力。这一地区融合了独特的自然风光、悠久的历史和丰富传统，近年来逐渐成为游客的热门目的地。

BBC的报道有力推动了哈萨克斯坦旅游潜力的国际传播，激发了全球观众对该国自然与文化遗产的兴趣。

值得一提的是，今年7月，哈萨克斯坦政府通过决议，批准了2025-2029年曼格斯套旅游区综合发展计划。该计划涵盖九大方向，共包含102项举措，旨在全面提升区域旅游基础设施。

计划的核心目标包括提升博兹希拉、塔姆沙利、吉盖尔甘、托里什、沙克帕克-阿塔、绍拉和克孜尔库普等自然与文化景点的可达性。同时，特别注重肯迪尔利度假区的发展，规划内容涵盖新建和翻新交通线路、建设工程网络和旅游设施，包括机场和汽车站的兴建。

此外，2026年，联合国教科文组织将审议将曼格斯套地区的清真寺群列入世界遗产名录。这一系列举措不仅凸显了曼格斯套作为旅游目的地的巨大潜力，也为哈萨克斯坦在全球旅游版图中赢得更多关注奠定了基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】