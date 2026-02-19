BBC聚焦阿亚和解：“丝路之星”舞台上的和平象征

文章作者指出，亚美尼亚与阿塞拜疆两国民众都表现出结束长达30余年冲突、实现持久和平的强烈愿望。这种和解诉求不仅体现在政治层面的谈判与协议推进过程中，也在各类民间和文化活动中有所显现。

去年11月，在阿斯塔纳举行的“丝路之星”总决赛上，观众见证了一个极具象征意义的瞬间。该音乐项目由哈萨克斯坦总统广播电视综合体与中国中央广播电视总台联合参与打造。在评审环节，担任评委的阿塞拜疆著名歌手萨米拉·埃芬迪不仅为亚美尼亚选手萨罗·盖沃尔良给出高分，还在现场与其相拥。

据BBC报道，这一举动具有深远意义。它表明，在政治博弈之外，普通民众同样渴望为长期对立画上句号。萨米拉·埃芬迪坦言，她清楚此举可能引发争议甚至承受舆论压力，但仍认为有必要迈出开启对话的关键一步。

此外，文章还特别指出，这一象征性画面发生在哈萨克斯坦这一中立平台上。近年来，哈萨克斯坦被广泛视为国际跨文化交流与人道主义对话的重要空间。

哈通社此前曾报道这一令人动容的一幕。如今，这份跨越国界的情谊，仍在续写。

【编译：阿遥】