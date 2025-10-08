BCC Invest预测：年末美元或接近565坚戈

在该机构的经济分析中，基本情景显示年内通胀仍将维持较高水平：10月份通胀预计升至12.8%，到12月可能略降至12.7%。分析师认为，到年底基准利率可能提高至17%。

BCC Invest提出了三种可能的汇率情景——乐观、基准和悲观。

悲观情景：

若美元走强、进口增加以及准国有部门海外收入减少，坚戈或在秋季维持在556–565坚戈/美元区间，至12月可能升至约565坚戈。

基准情景：

平均汇率预计为：10月541.8坚戈，11月546.3坚戈，年末547.4坚戈。全年平均汇率约为526.8坚戈。

乐观情景：

如果国际油价保持高位且出口收入稳定，坚戈可能在秋季维持在523–530坚戈区间，年均汇率约为512.4坚戈。

BCC Invest指出，今年坚戈汇率经历了两个阶段：

一季度（1–3月）坚戈走强，从524.9坚戈升至499.4坚戈，主要得益于进口减少和本币资产收益率上升。

二季度起走势转弱，4–6月维持在512–515坚戈区间，7月贬至528.7坚戈。夏季中期一度跌至546坚戈，原因在于出口收入下降及外汇需求上升。

Halyk Finance也发布了类似预测。该公司认为，若国际油价保持在每桶70美元左右且出口量增加，2025年底美元汇率将处于550–560坚戈区间。

专家指出，坚戈在秋冬季可能面临较大波动。持续的通胀压力与外部市场不确定性或将促使国家银行再次采取更为紧缩的货币政策。

值得一提的是，央行自8月29日以来一直将基准利率维持在16.5%。

【编译：达娜】