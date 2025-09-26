“Be Woman”国际女性论坛在阿拉木图开幕 巴拉耶娃致辞

巴拉耶娃指出，2025年哈萨克斯坦女性的形象并不仅仅是一组数字，而是一部由数百万女性的劳动、知识与领导力共同书写的国家发展史。每一项统计数据都代表着对哈萨克斯坦经济、文化、科学及未来的贡献。

根据她提供的数据，目前 48.2% 的哈萨克斯坦中小企业由女性领导，而在个体企业家中，女性比例已达到 53.4%。与此同时，女性正在积极进入未来产业领域：超过 30% 的女学生选择 STEM 专业，在信息技术与数字经济领域中，女性比例已达 31%。在全国最大的技术园区——Astana Hub，每七个初创企业中就有一个由女性创立。

在公共管理领域，女性同样发挥着重要作用。她们占据 55.8% 的国家公务员职位，在法官队伍中女性比例超过 53%。在议会中，约有 20% 的议员是女性。不过，在外交和安全等传统男性主导的领域，女性比例仍然较低：大使中仅 4% 为女性，警察系统女性比例为 16%，军队指挥岗位女性比例为 4.4%。巴拉耶娃强调，正是在这些领域中，哈萨克斯坦女性未来拥有更大成长空间，越来越多的女性选择学习这些传统“非女性化”的专业，并取得了令人瞩目的成绩。

她还指出，女性因素在很大程度上塑造了世界对哈萨克斯坦的印象。如今，哈萨克斯坦女性的平均寿命已达到 75至80岁，这不仅反映个人健康和生命力，也体现了哈萨克斯坦医疗体系的质量。

教育水平方面，哈萨克斯坦女性的 识字率高达 99.9%，每五名女性中就有一人接受过高等教育。在全国高校中，每两名学生中就有一名是女性。在科研领域，女性研究人员的比例达到 55.7%。

- 所有这些事实共同勾勒出一个完整的形象——哈萨克斯坦女性现代、受过良好教育、经济活跃并具有社会责任感。她们能够创业办企业，能够教学与管理国家项目，能够在实验室、农业、商业和国家机关中工作。同时，她们还是体贴的女儿、妻子和母亲，培养着新一代有责任感、有成就的爱国者。这一切的实现，都离不开总统的系统性支持。 - 巴拉耶娃说。

她补充道，哈萨克斯坦作为一个民主国家，为女性提供了广阔的发展空间。为推动相关政策落实，国家在制度层面设立了总统直属 妇女及家庭和人口政策国家委员会。

- 哈萨克斯坦在许多方面的指标已优于全球平均水平，但这并不意味着我们可以止步不前。性别平等问题在我国依然具有现实意义。因此，我们将继续在这一方向上努力。特别是，促进性别平等是联合国可持续发展目标（SDGs）的第五项核心目标。 - 巴拉耶娃强调。

【编译：达娜】