欧亚资源集团哈萨克斯坦本土采购额增至1.32万亿坚戈

（哈萨克国际通讯社讯）欧亚资源集团（Eurasian Resources Group，ERG）公布进口替代计划实施成果。2025年，集团采购总额为1.8万亿坚戈，其中1.32万亿坚戈用于采购哈萨克斯坦本土生产的商品、工程和服务。

据ERG消息，近年来，集团旗下企业共签署74份承购合同，总金额达557亿坚戈，为本土生产商提供稳定销售渠道，以支持其新建或扩大生产。

其中，金额较大的合同包括：设备及铁路技术备件生产合同123亿坚戈，爆破起爆装置84亿坚戈，电炉变压器57亿坚戈，斗轮挖掘机铲斗25亿坚戈，以及泵类备件14亿坚戈。

此外，ERG还与哈萨克斯坦本土生产商签署951份长期合同，总金额达1960亿坚戈。集团采购中本国产品所占比重已由52%提高至63%。

- 对我们而言，总统提出的任务不是口号，而是生产计划。国内价值每提高一个百分点，背后都是具体的工厂、就业岗位和留在哈萨克斯坦的技术。我们每年向本土生产商开放规模达数千亿坚戈的市场，并愿意向具备本地生产能力的企业提供稳定订单。 - ERG哈萨克斯坦公司总经理库德拉特·沙米耶夫表示。

ERG Service有限责任公司是该计划实施案例之一。2025年，该公司实现本地化生产及服务金额943亿坚戈，涵盖能源设备和矿山运输设备维修、铸造及机械制造等领域。

为推动哈萨克斯坦铝深加工产业发展，ERG还以较伦敦金属交易所（LME）报价低5%的价格，向本国合金生产商供应金属原料。

目前，ERG进口替代计划已列入约2.1万种可由哈萨克斯坦本土生产替代的进口产品，包括矿用轮胎、挖掘机铲斗、变压器以及工业化学品等。

哈萨克斯坦生产商可通过ERG相关采购平台提交参与申请。经审核通过后，集团将与生产企业签署采购合同或承购合同。

下一步，ERG计划继续扩大该项目，包括每季度在集团企业举行面向供应商的“开放日”，加强与国家机关沟通，并与哈萨克斯坦开发银行及二级银行共同研究承购合同融资机制。