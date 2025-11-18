哈萨克斯坦本土影片《病》首周票房突破5.17亿坚戈 高居票房榜首

排名第二的是美国动作系列续作《惊天魔盗团3》，四天累计票房4.2亿坚戈。第三位为本土喜剧《姐夫哥闯韩国》（Жездуха Кореяда），本周末入账1.823亿坚戈（该片上周已收获4.33亿坚戈）。

周末票房前十名完整榜单如下：

4.《喂》（Алло）——1.379亿坚戈

5.《铁血战士：杀戮之地》——9870万坚戈

6.《过关斩将：猎杀游戏》——2760万坚戈

7.《怪胎英雄：奇克历险记2025》——1180万坚戈

8.《温暖的家》（Ыстық ұя）——910万坚戈

9.《遗憾之子》（Өкініш баласы）——820万坚戈

10.《我的老师是巫婆》——710万坚戈

票房前十位中，本土影视作品有五部，占据了半壁江山。

《病》作为一部直指社会痛点的现实主义作品，上映后引发广泛讨论。观众普遍认为影片深刻揭示了过度负债、虚假言论、谣言传播、物质崇拜等当下社会问题，但也有部分观众对片中大量粗口、暴力场面及血腥镜头提出批评。

值得一提的是，该片在首映当天曾因内容敏感被临时调整为21+限制级，仅允许22:00以后放映。尽管放映时段与观众群体均受到严格限制，影片仍凭借强劲的口碑和话题度实现票房逆袭，目前已在哈萨克斯坦各影院全面上映。

【编译：木合塔尔·木拉提】