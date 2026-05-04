五卷本《古突厥碑铭目录》出版 系统梳理欧亚铭文遗存

据介绍，该丛书的编撰工作始于2023年，由知名研究员纳毗勒·巴兹勒罕牵头推进。国际突厥学院院长沙欣·穆斯塔法耶夫为项目顺利实施提供了重要支持。

该著作首次对公元7世纪至9世纪间，以古突厥如尼文书写的全部铭文遗存进行了系统梳理与集中呈现。

目录对每一件碑铭文物均作了详尽记录，包括发现的时间与地点、原始文本、转写形式、释读结果以及土耳其语译文，并配有图形复原图与实物照片。

研究显示，在欧亚大陆范围内共发现689件古突厥如尼文铭文遗存。这些遗存主要分布于西伯利亚及其周边地区，其中叶尼塞河流域发现187件，阿尔泰共和国境内106件；蒙古国境内登记146件，中国境内发现68件。

吉尔吉斯斯坦境内记录有59件此类碑铭。

在中亚其他国家，相关遗存分布相对有限：哈萨克斯坦20件，乌兹别克斯坦15件，塔吉克斯坦4件；高加索地区共发现44件相关文物。

在核心分布区之外亦有零星发现：匈牙利15件，乌克兰5件，爱沙尼亚2件，土耳其和叙利亚各1件。此外，从贝加尔湖至勒拿河流域还发现了16件遗存。

总体统计表明，上述铭文共记录了1823个词条单位、485个人名、59个族名、145个地名及17个神名。这些资料对于历史语言学及民族文化研究具有重要参考价值。

值得一提的是，书中所收录的大部分图形复原与影像资料，均来源于作者多年实地考察与田野调查的积累。