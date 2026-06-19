哈萨克斯坦拟本地化生产灌溉设备 可满足2.5万公顷农田灌溉需求

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦政府新闻处消息，政府副总理兼国家经济部部长赛热克·朱曼哈林日前会见了由Valmont Industries（维蒙特工业公司）欧亚及拉丁美洲地区副总裁菲利普·施密特-霍尔茨曼率领的代表团。

会谈期间，双方就发展哈萨克斯坦灌溉农业、推广现代节水技术，以及推进全球大型机械化灌溉系统制造商和经销商之一VALLEY/Valmont Industries喷灌设备本地化生产项目等议题进行了讨论。

朱曼哈林表示，扩大灌溉耕地面积是国家农业工业综合体发展政策的重点方向之一。

- 哈萨克斯坦拥有巨大的农业用地潜力。结合国家元首关于扩大灌溉土地面积的指示，发展现代灌溉设备制造业对我们而言具有重要意义。目前，Valmont Industries的项目引起了广泛关注。该项目将显著缩短国内农户获得相关设备的时间。 - 他说。

目前，VALLEY灌溉设备本地组装项目已进入实施最后阶段。生产基地设在本国企业“Imstalcon”股份公司控股集团旗下园区，相关基础设施已全部建成，包括设有“海关仓库”和“自由仓库”制度的生产区域。

该项目已展现出较高的市场潜力。仅在卡拉干达州，未来项目储备就计划生产约250台喷灌设备，可满足近2.5万公顷农业用地的灌溉需求。

与会人员指出，实现设备本地化生产不仅能够缩短供货周期，提高本国农业生产者获取现代化设备的便利性，也将成为推动哈萨克斯坦节水技术应用和发展灌溉农业的重要一步。

会谈结束后，朱曼哈林责成农业部会同相关国家机关和地方政府，继续推进项目本地化工作，并加强与投资方合作，进一步提升农民获得现代灌溉设备的能力。