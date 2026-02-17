本地化生产加速推进 哈国家电生产规模不断扩大

据介绍，三星家电生产线已在位于卡拉干达州的Silk Road Electronics工厂投入运行。该工厂自2025年8月开始生产电视机和洗衣机。此前，工厂负责人亚历山大·克里茨基在接受Kursiv媒体采访时表示，2024年企业共生产18.1万台家电，2025年计划将产量提升至42.3万台，其中3%至5%的产品将用于出口。

根据发展规划，到2028年，该工厂年生产能力将达到110万台。目前，该工厂除生产三星品牌产品外，还组装Artel和Shivaki品牌的家用电器。同时，随着生产本地化水平的提高，相关产品价格也有望进一步降低。

纳加斯帕耶夫指出，哈萨克斯坦制造企业正积极使用本国原材料开展生产。例如，“Kainar”电池厂使用KazZinc公司供应的铅原料生产电池，并将产品销往国内外市场。电气设备制造商则使用Kazakhmys公司及哈萨克斯坦电解厂生产的金属材料。此外，Qarmet公司生产的金属产品被供应至家电制造企业和货车制造工厂。

他还表示，Qarmet生产的钢材被QazTehna工厂用于制造公交车零部件。同时，国家层面提供的投资优惠政策也促进了工业生产发展，推动了Almaty Turmystyq Tehnika和Silk Road Electronics等企业的产能提升。

纳加斯帕耶夫补充说，未来三年内，哈萨克斯坦还将启动多个新生产项目，生产汽车加热系统、空调设备以及制动系统、燃油系统所需的零部件和其他组件。

