中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    16:04, 22 11月 2025 | GMT +5

    本周院线新片推荐：哈萨克斯坦影院上映指南

    （哈萨克国际通讯社讯）本周哈萨克斯坦各大影院迎来多部重磅新片，涵盖本土剧情、好莱坞音乐奇幻、芬兰战争复仇以及家庭动画等多元类型。哈通社为您梳理本周最值得走进影院的作品。

    Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана
    Коллаж: Kazinform / Kino.kz

    《№ 37》（«№ 37»） 
    哈萨克斯坦本土剧情片。地铁爆炸夺走拉苏尔的生命，让家人沉浸在15年悲痛之中。然而在悼念日当天，拉苏尔突然归来。家人既惊又喜，却无人敢问“这十五年你到底去了哪里”。每个人都在暗自猜测，隐藏的真相逐渐撕裂这个家庭。

    《大城里的茶》（«Шәй в большом городе»）
    几名中学好友从乡下赶来，为早已成为演艺圈明星的老同学庆生。聚会却让她们发现：成功的光环下隐藏着多少虚幻，而真正珍贵的，从来不是名利，而是彼此陪伴。

    《魔法坏女巫2》（«Зұлым: 2-бөлім»）
    约翰·M·楚执导的音乐奇幻巨献，续写西方坏女巫艾尔法巴与好女巫格林达的命运纠葛。艾尔法巴隐居森林，继续为动物发声并试图揭露奥兹巫师的真面目；格林达则成为翡翠城官方“正能量代言人”，在权势与旧日友情之间痛苦挣扎。两人即将迎来命运的最终碰撞。

    《不死身：血染归乡路》（«Өлмес: Ҋйге апарар қанды жол»）
    1946年苏芬边境，一位在苏德战争中失去全家的芬兰老兵踏上归乡之路，却发现家园已被毁。他决定用废墟材料重建房屋，却意外遭遇导致家人死亡的苏联指挥官。一场残酷而震撼的复仇追杀就此展开。

    《亲爱的，我变小了》（«Қымбаттым, мен кішірейіп барамын»）
    经典科幻重映版。斯科特·凯里因遭遇放射雾而身体迅速缩小，最终被困在自家地下室，身高仅剩5厘米。他必须在曾经熟悉、如今却危机四伏的微观世界里求生。

    《如果我能，我会踢你一脚》（«Қолымнан келсе, сені тебетін едім»）
    瑞典黑色喜剧。女儿身患怪病、丈夫常年缺席、生活一团糟的琳达，终于在公寓天花板塌陷的荒诞一刻彻底崩溃。为了重拾自我，她开始了一系列看似疯狂却极具疗愈效果的举动。

    《玛莎与三只熊》（«Маша мен Аюлар»）
    俄罗斯合家欢动画电影。玛莎的哥哥被森林妖精变成山羊，为解除诅咒，玛莎必须与童话里最著名的“三只熊”联手，开启一场爆笑又惊险的冒险。

    以上影片即日起陆续在全国影院上映，欢迎观众走进影院，享受本周最新鲜的电影盛宴。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    文化 社会 艺术 娱乐
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读