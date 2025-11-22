本周院线新片推荐：哈萨克斯坦影院上映指南

《№ 37》（«№ 37»）

哈萨克斯坦本土剧情片。地铁爆炸夺走拉苏尔的生命，让家人沉浸在15年悲痛之中。然而在悼念日当天，拉苏尔突然归来。家人既惊又喜，却无人敢问“这十五年你到底去了哪里”。每个人都在暗自猜测，隐藏的真相逐渐撕裂这个家庭。

《大城里的茶》（«Шәй в большом городе»）

几名中学好友从乡下赶来，为早已成为演艺圈明星的老同学庆生。聚会却让她们发现：成功的光环下隐藏着多少虚幻，而真正珍贵的，从来不是名利，而是彼此陪伴。

《魔法坏女巫2》（«Зұлым: 2-бөлім»）

约翰·M·楚执导的音乐奇幻巨献，续写西方坏女巫艾尔法巴与好女巫格林达的命运纠葛。艾尔法巴隐居森林，继续为动物发声并试图揭露奥兹巫师的真面目；格林达则成为翡翠城官方“正能量代言人”，在权势与旧日友情之间痛苦挣扎。两人即将迎来命运的最终碰撞。

《不死身：血染归乡路》（«Өлмес: Ҋйге апарар қанды жол»）

1946年苏芬边境，一位在苏德战争中失去全家的芬兰老兵踏上归乡之路，却发现家园已被毁。他决定用废墟材料重建房屋，却意外遭遇导致家人死亡的苏联指挥官。一场残酷而震撼的复仇追杀就此展开。

《亲爱的，我变小了》（«Қымбаттым, мен кішірейіп барамын»）

经典科幻重映版。斯科特·凯里因遭遇放射雾而身体迅速缩小，最终被困在自家地下室，身高仅剩5厘米。他必须在曾经熟悉、如今却危机四伏的微观世界里求生。

《如果我能，我会踢你一脚》（«Қолымнан келсе, сені тебетін едім»）

瑞典黑色喜剧。女儿身患怪病、丈夫常年缺席、生活一团糟的琳达，终于在公寓天花板塌陷的荒诞一刻彻底崩溃。为了重拾自我，她开始了一系列看似疯狂却极具疗愈效果的举动。

《玛莎与三只熊》（«Маша мен Аюлар»）

俄罗斯合家欢动画电影。玛莎的哥哥被森林妖精变成山羊，为解除诅咒，玛莎必须与童话里最著名的“三只熊”联手，开启一场爆笑又惊险的冒险。

以上影片即日起陆续在全国影院上映，欢迎观众走进影院，享受本周最新鲜的电影盛宴。

【编译：木合塔尔·木拉提】