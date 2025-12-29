本周影院上映新片推荐：哈萨克斯坦观众不可错过

《三位勇士与光之危机》

这部热门俄罗斯动画系列的续作源于2004年首部《阿廖沙·波波维奇与图加林巨蛇》。二十年来，伊利亚·穆罗梅茨、多勃雷尼亚·尼基季奇和阿廖沙·波波维奇的冒险已成为新年假期不可或缺的部分，传统上吸引数百万观众围坐屏幕。

Фото:Коллаж: Kazinform; Kino.kz

三位勇士正期待家庭添丁，却再度面临国家危机。一朵来历不明的巨大乌云突然出现，威胁遮天蔽日、永昼成夜。他们放下家庭事务，冲向险境。而狡猾商人科雷万似乎早有预谋，纠集巴巴亚嘎手下恶棍袭击公国，作恶多端。但恶有恶报，三位勇士赶来援助王子、城市和忠马尤利。

《哈萨克世界2》

一位平凡历史教师达尼亚尔意外卷入靠他人难题谋生者的世界，他的旅程远渡重洋，直面内心疑虑。在异国他乡和新规则中，他领悟：有时，帮助他人回家不如先找到自己的归属。这是一个关于选择、责任以及真正力量源于忠于根源与自我的故事。

Фото:Коллаж: Kazinform; Kino.kz

《海绵宝宝：寻找方裤》

Nickelodeon经典动画人物全新大银幕冒险。在这部系列最新篇章中，邪恶幽灵飞翔荷兰人绑架海绵宝宝。他的朋友们踏上漫长旅程营救他。这将成为海绵宝宝第四部电影，此前三部分别为2004年《海绵宝宝方裤》、2015年《海绵宝宝3D》和2020年《海绵宝宝：逃跑》。

Фото:Коллаж: Kazinform; Kino.kz

《传统：逆咒》

惊悚电影《传统》续集，主演出法丽扎·叶斯克尔梅斯和阿尔迪亚尔·扎帕尔哈诺夫。

单亲母亲古丽詹发现女儿达娜失踪，原来被一群老人绑架。在寻女过程中，古丽詹揭开可怕秘密：绑架者将达娜带到只有老人的村庄，准备让她参与古老仪式。

Фото:Коллаж: Kazinform; Kino.kz

《巨蟒》

保罗·路德和杰克·布莱克主演的冒险喜剧。该片为1997年詹妮弗·洛佩兹和欧文·威尔逊版《巨蟒》的元续集。

一群马戏艺人前往以为的新演出地，却在茂密热带雨林中搁浅——他们的船被巨蟒摧毁，船长被吞噬。他们遭遇致命偷猎者，后者正猎杀巨蟒，并视他们为完美诱饵。但作为马戏艺人，他们有“几招绝活”助其求生。

【编译：木合塔尔·木拉提】