“凯拉特”抵达丹麦并完成首次训练 26日将客场对阵“哥本哈根”

“凯拉特”将于11月26日22:45（哈萨克斯坦时间）在帕肯球场迎来欧冠联赛总体阶段第五轮比赛，对手是丹麦球队“哥本哈根”。

Фото: instagram / f.c.kairat

在已结束的四轮比赛中，双方同积一分，分别位列积分榜第33位（哥本哈根）和第34位（凯拉特），丹麦队因净胜球优势排名更高。此前，“凯拉特”客场以1:2不敌“国际米兰”，而“哥本哈根”则在客场0:4负于“托特纳姆”。

本赛季欧冠中，“凯拉特”曾与塞浦路斯“帕福斯”0:0战平，但此后接连负于葡萄牙“里斯本竞技”（1:4）、西班牙“皇家马德里”（0:5）以及意大利“国际米兰”（1:2）。另一边，“哥本哈根”同样取得一场平局，与德国“勒沃库森”2:2战平，其余三场则分别输给“卡拉巴赫”、多特蒙德和托特纳姆。

本场比赛将于11月26日22:45在“Qazaqstan”电视频道进行现场直播。

【编译：达娜】