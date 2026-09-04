哈萨克斯坦拟优化“黄金签证”制度并调整投资者税收政策

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦计划简化面向外国投资者的“黄金签证”办理程序，并为相关投资者引入单独的税收制度。同时，拟取消阿斯塔纳国际金融中心投资者为确认居民身份而缴纳的7000个月度核算指标费用，约合3020万坚戈。

哈萨克斯坦国家经济部已拟定相关决议草案，并在“开放法规”门户网站公开征求意见，公众讨论将持续至2026年9月25日。

此次《税法典》修正案草案提出一系列旨在提高哈萨克斯坦投资吸引力的措施。

为进一步激活资本引入机制，草案拟恢复针对优先投资项目的税收优惠。投资者使用自有资金承担的基础设施建设支出可计入税前扣除，同时还可享受企业所得税、土地税和财产税方面的优惠。

此次改革不仅涉及特定投资者，也将对国内企业和普通居民产生直接影响。其中一项重要方向是进一步推进税务管理数字化和业务流程自动化。

根据拟议修正案，自2027年起，哈萨克斯坦本土电商平台将成为外国卖家的税务代理，由平台负责计算并缴纳增值税。相关措施旨在保护本土企业免受非法竞争影响。

与此同时，银行和支付机构将被要求向税务机关提供有关互联网平台转账交易的信息。

针对普通居民和个体经营者，草案还提出多项简化行政程序的措施，包括通过银行应用程序自动扣缴社会缴费；个体工商户注销时无需另行提交申请，可直接通过清算申报办理；以及无需专门申请即可主动退还国家规费等。

在数字资产领域，2026年至2028年期间，通过哈萨克斯坦本国服务提供商进行加密货币交易的个人拟免征个人所得税。此外，在2027年9月15日前将资产从境外平台全部转移至哈萨克斯坦本国平台的个人，也将获得相应税收优惠。

另一方面，税收监管措施也将进一步加强。对于拖欠税款超过6个月或开具虚假发票的企业，拟采取暂停其开具电子发票资格等措施。

此前，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫已责成库鲁尔泰通过有关移民和“黄金签证”的法律。