政府总理出席BINOM和Quantum STEM创新学校揭幕仪式

哈通社/努尔苏丹/8月31日—据政府总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明31日出席位于努尔苏丹市的BINOM和Quantum STEM创新学校揭幕仪式。

BINOM学校是一所在哈萨克斯坦普通教育体系中引入了最佳实践的新品牌学校，接见了芬兰、英国和韩国的教育体系。2021-2022年期间在首都建设了6所此类学校。每所学校在在两班制教学模式下可容纳4000名学生。该项目由BI集团和努尔苏丹市政府根据公私合作机制共同实施。

每所面积超过2.2万平方米的BINOM学校拥有127间教室、9间物理、化学、生物学、纳米和生物技术实验室、可容纳100人的影院大厅、教师和儿童联合办公区、电视演播室、游戏室、智能教室、用于创意实验的3D打印机、机器人教室、金属和木雕工坊、演讲俱乐部、TedxBinom，以及一座藏有5000多本哈萨克和外国流行出版物的图书馆。同时还设有为特殊教育需求的儿童提供的舒适教育环境，包括为行动不便的学生提供的电梯、坡道、升降机、可调节高度的椅子和书桌等。

总理会见了该校教师。据悉，BINOM学校通过Jumys Smart Nation网络平台进行教师招聘，根据两个阶段的竞争选拔结果，来自全国各地的300名教师被录取。

此外，在首都开设的Quantum STEM学校是一所能够容纳1020名学生的私立学校，学校以新加坡和美国的最佳教育实践为基础，提供对数学、科学和工程学等学科的深入研究。除普通教育科目外，学生还将学习综合工程课程、体育编程、航模课程等相关科目。未来几年内计划将在全国范围内建设20所此类学校。

«要加强公私合作模式下的创新教育机构建设，发展私立学校网络。与企业共同实施的创建先进教育机构的项目将成为中等教育新标准形成的典范。»马明说。



政府副总理罗曼·斯卡利亚尔、教育和科学部部长阿斯哈特•阿伊马汗别托夫、卫生部部长阿列克谢·崔、以及努尔苏丹市市长阿勒泰·阔勒格诺夫当天也出席了揭幕仪式。

值得一提的是，在«祖国之光»党竞选纲领框架内，至2025年，哈萨克斯坦将新建800所学校。今年将投入使用200所学校，其中包括通过财政预算建设的163所学校，通过公私合作机制建设的6所学校，以及31所私立学校。

【编译：达娜】