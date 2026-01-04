交通部：2026年将修建1.1万公里道路

据他介绍，为落实国家元首指示，将继续系统性地发展全国道路基础设施，旨在加强地区间的交通联系，提高道路安全，改善人民生活质量。

交通部副部长表示，2026年，这项工程将在约1.1万公里的高速公路上展开，涵盖所有类型的道路建设项目。其中，2300公里将用于新建和改建工程，5000公里将用于大中型维修，另有4000公里将用于地方道路网络发展项目。

2026年的主要建设和改建项目包括：继续推进乌勒套州-克孜勒奥尔达-杰兹卡兹甘公路（全长208公里）的建设；实施全长896公里的“中西部”公路项目；以及阿克托别-乌尔盖辛公路（全长232公里）、卡拉干达-杰兹卡兹甘公路（全长572公里）和其他路线的建设项目。

- 2026年，根据国家元首的指示，计划实施一系列重大项目，旨在提升我国的过境和运输能力。主要项目包括：阿克托别—乌尔盖辛、卡拉干达—杰兹卡兹甘、贝内乌—萨克绍尔，以及一项至关重要的主干项目——“中西部”项目。目前，所有计划事项和必要的可行性研究均已完成，各项工作正在有序推进，所需资金也已到位。-副部长说。

哈里阿赫帕若夫表示，目前在高速公路上已安装71个自动测速站，其中38个位于国家级公路，33个位于地方公路。未来计划将测速站数量增加到220个。

他同时还称，已批准自动化称重站安装和运行的统一技术要求，该标准与统一行政程序登记系统（URP）的处理中心相集成。因此，系统将自动生成关于自动化称重站记录的重量参数违规情况的指令。

据副部长表示，2026年将是道路行业发展的重要时期，届时将实施大规模基础设施项目，对现有路网进行现代化改造，并引入现代数字化解决方案。道路建设、维修和管理采取综合方法，不仅能够提高道路质量和安全，还能实现旨在促进区域可持续发展和加强国家交通基础设施的长期社会经济效益。

【编译：小穆】