交通部：2029年前完成1万公里中修 公路建设提质升级

哈萨克斯坦计划在2029年前完成总长1万公里的公路中修工程。萨乌兰巴耶夫指出，目前已有5000公里路段完成修缮。到2029年，政府将确保剩余5000公里维修任务全部完成，从而实现既定目标。

—目前，国内基础建筑材料供应充足，能够充分满足道路建设需求并提升工程质量。在惰性材料相对匮乏的地区，我们将利用大型工业企业产生的矿渣等技术性矿物废料作为替代材料，-他说。

据萨乌兰巴耶夫介绍，未来三年内，交通领域计划实施总里程达3250公里、总投资额为4.6万亿坚戈的一系列项目。这些项目落地后，将显著提升国家过境运输能力，并带来直接的经济效益。

针对道路质量问题，部长特别强调了沥青材料的关键作用。

—首先是产量问题，国内生产企业已能够完全保障沥青供应。其次是质量问题。为提升道路品质，建设单位建议与炼油厂协作，逐步向新标准过渡。今后，新开工项目将统一采用改性沥青，相关工厂也将依据国家标准分阶段转向生产此类产品。值得注意的是，俄罗斯早在2016年便启动了相关技术升级工作，-他说道。

此外，萨乌兰巴耶夫还指出，为进一步完善国家公路体系，还需同步推进一系列配套基础设施建设，包括多式联运物流枢纽和现代化过境口岸、新型沿线服务区以及数字化解决方案。

—相关工作正按计划稳步推进。例如，我们计划在2027年前全面完成国际过境口岸建设工程，-萨乌兰巴耶夫说。

【编译：阿遥】