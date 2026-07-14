近7000名女性在哈萨克斯坦武装部队服役

如今，女性已成为哈萨克斯坦武装部队的重要组成部分，与男性军人一道在不同岗位履行职责，为提升国家国防能力作出积极贡献。

目前，女性军人已在武装部队各军种和兵种服役，主要从事军事医疗、心理、财务、法律、通信、人事、后勤保障、行政管理和信息技术等工作。这表明，她们不仅承担辅助性岗位，还活跃在军事管理体系的重要岗位。

近年来，女性军人的职业发展空间不断拓宽。如今，她们已进入战斗保障部队，担任参谋军官、教官、飞行员、狙击手以及特种部队军人等专业岗位，并与男性军人一道参加跳伞训练、组装和操控无人机，执行保障部队战备等重要任务。

为有志投身军旅的女性提供专业教育方面，哈萨克斯坦不断完善培养体系。2002年，陆军军事学院首次培养通信专业女性军官，不少毕业生至今仍在军队服役，并晋升至包括上校在内的高级军官军衔。

自2023年起，以苏联英雄塔勒加特·别格尔季诺夫命名的防空军军事学院开始招收军事医学专业女学员。毕业后，她们将被授予少尉军衔，并继续在哈萨克斯坦武装部队服役。

哈萨克斯坦国防部指出，现行法律并未规定女性必须服义务兵役，目前也没有计划引入女性义务兵役制度。

有意签订军队服役合同的公民，可向居住地军事管理机构或有关部队咨询入伍程序、报名条件及服役相关事宜。