内务部辟谣：7月1日起住宅区禁停车辆系不实消息

哈萨克斯坦内务部新闻发言人署格拉·图尔勒别克就此作出了详细说明。

她表示，目前有关车辆停放和停车管理的法律法规维持现状，相关规定没有发生任何变化。

她指出，事实上，现行道路交通规则早已明确规定，禁止车辆在花坛、草坪、儿童游乐场以及体育运动场地停车或长时间停放。

谈及交通安全问题时，署格拉·图尔勒别克进一步强调，内务部呼吁所有交通参与者严格遵守道路交通规则，在驾驶过程中保持警觉和谨慎，同时倡导道路使用者相互尊重，共同营造安全有序的交通环境。

与此同时，她特别提醒社会各界高度重视儿童交通安全问题。她建议家长和法定监护人加强对未成年人的日常监管，经常向孩子讲解基本的交通安全知识和街道通行规则，并教育他们不要在机动车道以及其他存在安全隐患的区域玩耍。

她表示，道路交通安全需要全社会共同参与和维护，只有通过各方协同努力，才能有效减少交通事故发生，切实保障公众生命财产安全。