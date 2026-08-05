交通部：91%国道交通事故因交通违法引发

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦交通运输部呼吁驾驶员在夏季出行高峰期间严格遵守交通规则。该部门表示，全国共和国级公路上发生的交通事故中，91%由驾驶员违反交通规则造成。

随着前往旅游度假区及跨地区出行车辆增多，共和国级公路交通流量持续攀升。交通运输部提醒驾驶员严格遵守限速规定和超车规则，避免疲劳驾驶，并在夜间及交通繁忙路段提高警惕。

数据显示，交通事故最主要的原因是超速驾驶，占全部事故的33%；其次为车辆失控（14%）、未保持安全车距（13%）以及无视道路交通标志（10%）。

Фото: Министерство транспорта Казахстана

尽管车流量明显增长，2026年上半年共和国级公路交通安全形势有所改善。同期交通事故数量同比下降9%，由1507起减少至1371起；与此同时，公路通行车辆总量同比增长37%，达到2230万辆次。

交通运输部表示，在全长2300公里的收费公路路段实施平均车速监测，是事故减少的重要原因之一。系统投入使用后，相关路段交通事故数量下降17%。

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此外，过去五年，全国约45%的共和国级公路（约5000公里，占总长1.1万公里）已升级为一级和二级公路，实现双向车流分离并拓宽路面；同期新建65条绕城公路和38座人行天桥，进一步提升道路通行安全。

目前，相关部门正持续完善道路安全设施，包括安装电子信息显示屏和交通标志，每年更新8000余块交通标志，重新施划道路标线，并完善人行横道和交通信号灯设施。全国22段收费公路共部署56套激光测速设备。

哈萨克斯坦交通运输部公路委员会强调，道路交通安全很大程度上取决于驾驶员自身的责任意识，呼吁所有交通参与者严格遵守交通规则。

Фото: Министерство транспорта Казахстана