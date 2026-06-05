乌兹别克斯坦核电站项目投资额不超过95亿美元

阿济姆·艾哈迈德哈扎耶夫是在核电站拟建地点——吉扎克州举行的新闻发布会上作出上述表态的。哈萨克国际通讯社驻塔什干记者对此进行了报道。

他介绍说，项目总投资额已在今年3月24日签署的相关合同中明确确定。根据协议，该项目基础造价为95亿美元，这也是项目投资的最高上限。

不过，上述金额并未包含为实现核电站相关设备本地化生产而建设配套企业所需的投入。

阿济姆·艾哈迈德哈扎耶夫表示，为筹措项目建设资金，乌兹别克斯坦近期将与金砖国家新开发银行展开谈判。该机构已表示有意参与项目融资。此外，乌方目前也正在与其他国家和国际金融机构就相关事宜进行磋商。

目前，核电站建设场址的前期准备工作正在推进中。

据此前报道，国际原子能机构（IAEA）专家计划于今年赴乌兹别克斯坦，对核电站建设进展进行监督和评估。

乌方此前表示，该核电站建成投运后，将能够为该国三个地区提供电力供应。

此外，哈萨克斯坦首座核电站项目投资规模也备受关注，相关部门正在对项目建设成本进行评估和测算。