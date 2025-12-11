教育部：哈萨克斯坦幼儿园覆盖率达95.9%

梅尔德别科娃在周四于中央通讯服务中心举行的新闻发布会上介绍，过去五年间，全国学前教育机构数量从10,650所增加到近1.2万所（11,909所）。

—根据总统指示，我们正与各地区协同推进2023—2027年分步计划，陆续投入使用新的幼儿园。自2023年以来，已新增18.2万个学位，占总计划的60.7%。目前，有超过100万名儿童在这些机构接受学前教育。在2至6岁儿童当中，幼儿园覆盖率已达到95.9%。-她说。

她还表示，为提升学前教育服务的质量和透明度，2024年已启动有价证券资助试点项目。

—目前，试点覆盖20个城市和16个区，共向5231所幼儿园发放72.6万份有价证券。结果显示，自年初以来，预算已节省210亿坚戈，并专项用于资助新的有价证券。这一机制使排队入园的儿童数量减少了44%。有价证券体系提高了流程透明度，新系统按照“资金随儿童走”的原则运作，家长有权自主选择并更换幼儿园。-梅尔德别科娃指出。

【编译：阿遥】