哈教育部拟引入AI分配教师课时 减少人为因素影响

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦计划利用人工智能技术自动计算和分配中小学教师教学课时，以提高工作量分配的透明度和公平性，减少学校管理人员主观因素带来的影响。

哈萨克斯坦教育部长朱勒德兹·苏莱曼诺娃在政府新闻发布会上介绍了这一计划。

目前，教学课时分配是学校教师较为关注的问题之一。例如，一名教师每周获得16个课时，而另一名教师获得24个课时，课时分配依据及其公平性容易引发疑问。

苏莱曼诺娃表示，教育部计划通过数字化平台解决这一问题，由系统根据相关数据自动计算教师应承担的教学工作量。

AI将如何计算教师课时？

按照初步设想，新平台将综合全国学生人数、班级编排、各地区班级数量以及不同学科教学课时等数据，计算各学校的总体教学工作量，并在此基础上确定教师的平均教学负荷。

“在公平分配这些课时的基础上，可以确定每一名教师的平均工作量。所有这些工作都应由人工智能平台自动完成和计算。”苏莱曼诺娃说。

在进行课时分配时，系统还将考虑教师的专业资质、教学经验和职称等级等因素。

减少教师对学校管理人员的依赖

苏莱曼诺娃表示，引入这一机制的一个重要目的，是减少教师课时分配对学校负责人主观决定的依赖。

“实际上，任何一名教师都不应该为了获得这些课时而被迫依赖校长。这是我的原则立场。因此，我认为解决这一问题需要依靠数字技术，特别是人工智能。”她说。

目前，教育部正与相关财务部门共同推进数字化解决方案，用于计算教师总体教学工作量。

苏莱曼诺娃表示，有关机制的具体方案预计将在一年内确定。