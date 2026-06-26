教育部部长：新学年起七年级及以下学生上课期间不得使用手机

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦教育部部长朱勒德兹·苏莱曼诺娃（Жұлдыз Сүлейменова）表示，自新学年起，七年级及以下学生在上课期间将不得使用智能手机，相关规定将按照既定规则逐步实施。

苏莱曼诺娃指出，目前关于智能手机使用的管理规则已经存在。对于高年级学生，由于许多课程通过在线平台开展，手机在备考统一国家考试（ҰБТ）等情况下可能具有一定必要性，因此相关细则仍将与教师群体进一步讨论和完善。

她说：

“在其他情况下，七年级及以下学生在上课期间需要上交自己的智能手机。”

部长还透露，教育部目前正与文化和信息部共同研究未成年人开设社交媒体账号的最低年龄限制问题。

她表示：

“我们正在与文化和信息部研究允许儿童从几岁开始注册社交媒体账号的问题。这仍是一个开放议题，我们将进一步讨论并分析各种情况，包括校园欺凌和网络欺凌等问题。”

针对在教育体系中引入平板电脑的计划，苏莱曼诺娃表示，相关措施主要面向七至十一年级学生。鉴于警方此前曾对儿童视力下降问题发出警示，学生健康问题将得到高度重视。

她说：

“所有涉及儿童健康的问题都将与卫生部共同研究解决。同时，我们不会放弃纸质教材，因此这一问题始终处于教育部的监督和控制之下。”

据了解，如果学生在课堂上被发现使用智能手机，家长将首先收到警告；如再次发生类似情况，将被处以5个月计算指数（АЕК）的罚款，按现行标准约合1.966万坚戈。