特朗普：不补偿不会允许美加跨国大桥通车

特朗普当天在社交媒体发文说，加拿大“几十年来一直对美国极不公平”，“占美国的便宜”。除非美国得到充分补偿，并且加拿大“以我们应得的公平和尊重”对待美国，否则他不会允许这座大桥开通。

他还说，美加将立即开始谈判，“鉴于我们为他们付出了这么多，我们至少应该拥有该资产的一半”。

据美国媒体报道，戈迪·豪跨国大桥于2018年开始建设，原计划今年9月通车。它连接加拿大安大略省温莎市和美国密歇根州底特律市。

加拿大联邦政府全额投资64亿加元兴建该大桥，并计划通过未来的通行费回收成本。一旦成本完全收回，通行费收入将与密歇根州共享。

据加拿大媒体9日报道，加拿大政界及工商界强烈谴责特朗普阻挠这一项目。加拿大温莎市市长德鲁·迪尔肯斯批评特朗普无视两国共同利益。“这简直疯了，”迪尔肯斯说，“这不仅对我们国家不利，对他的国家也同样如此”。

针对特朗普“大桥建设未采购美国产品”的说法，迪尔肯斯说，在大桥的美国一侧施工中，严格使用了美国钢材。

加拿大商会主席兼首席执行官坎达丝·莱恩发表声明说：“无论这最终是真实行动还是仅仅为了制造不确定性，阻碍或封锁桥梁都是自残行为。