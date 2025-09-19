11:34, 19 9月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦内务部长出席连云港全球公共安全合作论坛
（哈萨克国际通讯社讯）16日至18日，哈萨克斯坦内务部部长叶尔詹·萨德诺夫率团出席在中国连云港举行的全球公共安全合作论坛。来自世界各国的执法机构代表和专家参加了此次活动。
会议期间，与会各方就跨国犯罪、毒品非法流通、网络犯罪及非法移民等一系列全球性安全挑战展开讨论。
在发言中，萨德诺夫强调，数字化转型是哈萨克斯坦的战略优先方向：
- 人类已经迈入新的历史阶段。数字化进程加速推进，带来巨大机遇的同时，也带来安全挑战。我坚信，通过将警务实践与创新技术相结合，我们能够有效应对这些威胁。
他表示，哈萨克斯坦正在推进加入联合国《打击网络犯罪公约》的进程，同时继续推动加入《欧洲网络犯罪公约》的工作，并计划在联合国、上合组织、独联体、突厥国家组织等多边框架下进一步深化合作。
此外，萨德诺夫部长还分别会见了国际刑警组织秘书长沃尔克·乌尔基扎、中国公安部、格鲁吉亚和蒙古国的内务部长、白俄罗斯调查委员会主席以及华为公司高层。会谈中，双方就合作前景、经验交流以及公共安全领域引入创新技术等问题交换意见。
据悉，所有双边会晤均在建设性和相互理解的氛围中进行，各方确认了加强安全合作与推进联合倡议的共同意愿。
【编译：达娜】