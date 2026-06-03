哈贸易部长：哈方希望进一步扩大对中国香港出口

6月2日，哈萨克斯坦贸易和一体化部部长阿尔曼·沙卡利耶夫会见了香港特别行政区行政长官李家超及香港商界代表。双方围绕扩大双边贸易规模、吸引投资以及优化营商环境等议题进行了深入交流。

会谈期间，双方高度评价香港作为国际金融、贸易和物流中心的重要地位，以及哈萨克斯坦作为连接中亚、欧亚经济联盟和欧洲市场关键枢纽所发挥的作用。

—2025年，哈萨克斯坦与香港双边贸易额达到1.788亿美元。我们希望进一步扩大哈萨克斯坦商品进入香港市场的规模，不仅包括农产品，也涵盖轻工业和食品工业产品，-沙卡利耶夫表示。

双方还重点探讨了黄金贸易、交易所基础设施建设以及金融服务领域的合作前景。李家超介绍了香港建设国际黄金交易中心和完善现代贵金属市场生态体系的有关规划，并指出，哈萨克斯坦作为地区重要黄金生产国，在国际贵金属市场具有重要地位。

—哈萨克斯坦是本地区主要黄金生产国之一。深化双方在这一领域的合作，将为企业和金融机构创造新的发展机遇，-李家超强调。

此外，双方还就加强工商界直接联系、拓展贸易代表机构职能以及推进联合投资项目等问题交换了意见。

会谈结束后，双方商定制定联合行动计划，通过组织商务代表团互访、加强企业家交流以及深化投资项目对接等方式，推动各项合作意向落地落实。