托卡耶夫总统听取内务部长工作汇报 要求进一步提升全国治安与公共安全水平

根据部长报告，今年前十个月全国刑事案件数量减少约5300件，犯罪侦破率有所提升。

在家庭暴力和家庭类违法行为方面，预防措施效果明显，相关犯罪同比减少8%，涉及致命后果的案件下降26%。

萨德诺夫介绍称，共有1391名通缉人员被抓获，其中138人在国外落网。同时，执法机构在专项行动中阻止超过30吨毒品（其中1吨以上为合成毒品）流入市场。

在打击有组织犯罪方面，警方共摧毁185个涉及重罪及特别重罪的犯罪团伙。

针对互联网诈骗，执法机关关闭12个非法呼叫中心（其中7个位于境外），屏蔽约8300万通欺诈电话及4000个诈骗网站，并成功阻止诈骗资金23亿坚戈外流。

在道路安全方面，数字化监管手段发挥了显著作用。通过无人机监控共查处6000余起违法行为，通过平均车速监测系统记录19万余起超速行为。相关措施推动交通事故死亡率下降 9.4%，其中酒驾导致的死亡事故减少24%。

此外，整合进Egov Mobile及主要银行应用的“法律与秩序”线上服务自上线以来已接收3.2万余条公民反馈。内务部还向总统汇报了反极端主义和移民管理工作的最新进展。

托卡耶夫总统在听取报告后，指示内务部门进一步提升社会治安和公共安全水平，并继续加强相关领域的综合治理工作。

【编译：达娜】