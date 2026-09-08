哈萨克斯坦教育部长呼吁非工作时间不要无故打扰教师

记者询问她是否考虑为家长群制定专门的沟通规范。

苏莱曼诺娃首先表示，希望各界关注学校教师繁重的工作负荷以及他们所做的工作。由于教师每天至少要在课堂上工作6个小时，这一问题显得尤为突出。

“小学教师和毕业班教师的工作负荷更重。当然，课程结束后，家长也可能会有一些紧急而重要的问题。在这种情况下，我们的教师会联系孩子的家长，并积极参与问题解决。但我建议形成一种新的社会伦理规范，不要因为一些琐碎小事在非工作时间打扰教师。因为我们的教师在工作之外也有自己的个人生活。”苏莱曼诺娃说。

她表示，教师需要得到休息，恢复注意力，以良好的情绪状态迎接新的一天。因此，部长向家长群体发出了这一呼吁。

此外，她还提醒说，今年有410万名儿童走进校园。这意味着大约有800万名家长，而教师总数为42万人。