拼多多如何影响哈萨克斯坦零售行业

-目前，在哈萨克斯坦，拼多多家喻户晓。甚至有不少人表示担忧，称正因如此，国内实体店的生意不如以往。你们是否认真研究过这个问题？实体店何时可能面临全面倒闭？如果真的出现这样的问题，我们将如何解决失业的困境？-有记者提问。

沙哈拉耶夫回应称，他们正在密切监测商业活动从实体店转向电子商务平台的过程。

-随着电子商务的快速发展，许多商家正在离开传统市场。我们密切关注着每年的趋势。在过去的2-3年里，电子商务在零售业中的份额已经增至15%以上。国内零售市场为150万人提供就业机会。如果你所描述的趋势持续下去，这意味着每年约有五分之一的实体店从业人员将不得不转向电子商务领域。根据我们的分析，到2027年，大约有70万人需要适应电子商务。他们中的大多数是普通商人。这就是为什么我们建议他们从现在开始适应电子贸易的原因。-沙哈拉耶夫说。

值得一提的是，在哈萨克斯坦，活跃的网络电子商务使用人数已达490万人，与此同时，中亚市场也被认为是当前世界上电子商务增长最快的市场。

相关领域分析人士认为，中亚地区增长率和购买力潜力将在未来三年吸引大型投资者和跨境公司的关注，并为他们投资基础设施开辟道路。

【编译：阿遥】